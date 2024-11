Trasportava 60 mila euro di macchine da caffè rubate in Italia, camionista nei guai (Di venerdì 1 novembre 2024) SLOVENIA - Un camionista di nazionalità romena è stato denunciato dagli agenti della questura di Capodistria in quanto trovato in possesso di un grosso quantitativo di macchine da caffè, rubate in Italia tempo prima. L'episodio è avvenuto lo scorso 30 ottobre. I poliziotti hanno fermato il camion Triesteprima.it - Trasportava 60 mila euro di macchine da caffè rubate in Italia, camionista nei guai Leggi tutto su Triesteprima.it (Di venerdì 1 novembre 2024) SLOVENIA - Undi nazionalità romena è stato denunciato dagli agenti della questura di Capodistria in quanto trovato in possesso di un grosso quantitativo didaintempo prima. L'episodio è avvenuto lo scorso 30 ottobre. I poliziotti hanno fermato il camion

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:60di macchine da caffè rubate in Italia, camionista nei guai;droga per 3 milioni di, arrestato dalla guardia di finanza; Rubavano il Grana Padano per rivenderlo: un "business" da 60mila; Marito e moglie fermati con 67milain contanti nell'auto;Rolex e gioelli di lusso per 95mila: fermato alla frontiera fra Como e Chiasso; Viaggiava con 60in contanti nell'auto, denunciato; Approfondisci 🔍

Ruba valigia con soldi e gioielli per 60 mila euro ad un turista: uomo nei guai

(salernotoday.it)

Maxi furto sventato, oggi, a Positano. Un uomo italo-argentino, infatti, ha tentato di rubare una valigia contenente soldi e gioielli per un valore complessivo di circa 60 mila euro ad un turista che ...

Sequestrato tre giorni a Barge per un debito di 60 mila euro. Otto misure cautelari

(rainews.it)

Il ragazzo viene minacciato di morte qualora non restituisca un debito di 60.000 euro a una delle persone colpite dalle misure cautelari. Il giovane viene legato e imbavagliato, le fotografie ...

Monastero Bormida, si intasca 60 mila euro destinati alla Croce Rossa: condannato

(lanuovaprovincia.it)

L'ex responsabile della delegazione della Valle Bormida ha ammesso di essersi appropriato per tre anni di donazioni e pagamento servizi.

Movida selvaggia a Palermo, sequestri e multe per 60 mila euro

(mondopalermo.it)

Disclaimer - Il post dal titolo: «Movida selvaggia a Palermo, sequestri e multe per 60 mila euro è apparso 4 settimane fa sul quotidiano online blogsicilia.it».