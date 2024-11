.com - Squid Game 2, la serie presentata al Lucca Comics & Games 2024, il teaser ufficiale

Leggi tutto su .com

In anteprima mondiale alè statala seconda attesa stagione di2, ecco ilIl gioco non si ferma mai. Siete pronti a giocare? L’attesissima seconda stagione di, in arrivo solo su Netflix dal 26 dicembre, è statain anteprima globale aalla presenza del creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e dei protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun. Dopo la conferenza stampa presso il prestigioso Teatro del Giglio di, il regista e i protagonisti dellahanno salutato il pubblico in Piazza San Michele, dove li attendevano 8.000 persone tra fan e cosplayer, con le iconiche tute da guardie e concorrenti.