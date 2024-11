Anteprima24.it - Santa Maria Capua Vetere, novità in giunta: Mirra nomina un nuovo assessore

(Anteprima24.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindacoha provveduto con proprio decreto ad integrare lacon laad, nell’ambito della lista2021, della consigliera Carmen Carrillo a cui saranno affidate le deleghe in materia di Politiche sociali, Politiche per la famiglia, Ambiente. Al Vice Sindaco Baia la delega in materia di Pubblica istruzione e rapporti con gli Istituti comprensivi; inoltre, in agalle precedenti deleghe all’Ferriero vanno anche quelle al Volontariato e all’Associazionismo, al Decoro e Bellezza della Città, all’De Riso quella al Verde nell’ambito dell’area cimiteriale. Il Sindacoha trattenuto per sé la delega al Verde pubblico e quelle non espressamente conferite con apposito provvedimento.