Sangue sulle strade la notte di Halloween; nello scontro frontale tra due auto, muore una donna di 60 anni che viaggiava col marito. Feriti 4 ragazzi su via Ariana, a Lariano - scontro Fatale nella notte: Morta una donna di 60 anni di Velletri Una tragedia si è consumata nella notte su via Ariana a Lariano, dove un violento scontro frontale tra due auto ha provocato la morte di una donna di 60 anni, residente a Velletri. La donna si trovava alla guida del veicolo insieme al marito, quando la loro auto è stata coinvolta in un terribile impatto contro una Mini Cooper con quattro ragazzi a bordo. Nonostante il rapido intervento del personale sanitario del 118, per la sessantenne non c'è stato nulla da fare. Gravi ferite sono state riportate anche dal marito della donna e dai quattro giovani occupanti dell'altra vettura, ma fortunatamente nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

