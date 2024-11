Lanazione.it - Salari bassi e turni di lavoro massacranti: imprenditore nei guai

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Siena, 1 novembre 2024 - Ai suoi impiegati davama in cambio pretendevadi. Per questo, ad un, è scattata un maxi sequestro di oltre 100mila euro. È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo dell'Ispettorato del, facendo dei controlli in una ditta della provincia di Siena che risultava gestita da un cittadino extracomunitario. I carabinieri del nucleo dell'ispettorato delsono stati poi coadiuvati negli accertamenti anche dai militari della stazione carabinieri di Sinalunga. A quel punto, sotto la direzione della Procura della Repubblica senese, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza di Siena hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti dell’indagato. Per l’il capo d’accusa è il reato di sfruttamento di lavoratori.