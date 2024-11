Rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Ecco le ultime di Sky Sport sulla situazione del georgiano. Resta al centro del dibattito il Rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante del Napoli è stato protagonista dell’ultima sfida di campionato contro il Milan, dimostrando ancora una volta quanto può essere importante e decisivo per questa squadra. Proprio a ridosso della sfida contro i rossoneri, era in programma un incontro tra il club azzurro e l’entourage del georgiano, proprio per provare a capire quali siano i margini per arrivare ad un accordo riguardo il prolungamento di contratto. Il numero 77 azzurro chiede un aumento considerevole del suo ingaggio, magari arrivando a 8 milioni di euro annui: il Napoli, come noto, non intende arrivare a quella cifra. Spazionapoli.it - Rinnovo Kvara, spuntano i due nodi da sciogliere ed il ‘no’ secco di ADL Leggi tutto su Spazionapoli.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Spazionapoli.it: Si discute e si discuterà ancora per molto deldi Khvichatskhelia. Ecco le ultime di Sky Sport sulla situazione del georgiano. Resta al centro del dibattito ildi Khvichatskhelia. L’attaccante del Napoli è stato protagonista dell’ultima sfida di campionato contro il Milan, dimostrando ancora una volta quanto può essere importante e decisivo per questa squadra. Proprio a ridosso della sfida contro i rossoneri, era in programma un incontro tra il club azzurro e l’entourage del georgiano, proprio per provare a capire quali siano i margini per arrivare ad un accordo riguardo il prolungamento di contratto. Il numero 77 azzurro chiede un aumento considerevole del suo ingaggio, magari arrivando a 8 milioni di euro annui: il Napoli, come noto, non intende arrivare a quella cifra.

Rinnovo Kvara, l’adeguamento sarebbe retroattivo: due le strade percorribili

Se il rinnovo arrivasse in tempi stretti, l’adeguamento salariale sarebbe retroattivo e permetterebbe al georgiano di guadagnare già quest’anno quanto stabilito dal nuovo contratto. Diversamente, Kvar ...

Napoli-Kvara, rinnovo più vicino. Ma resta il nodo della clausola...

Più vicini, ma non ancora pronti a stringersi la mano. C’è bisogno ancora di tempo per poter mettere tutto nero su bianco e per promettersi altre stagioni di successi insieme. Ci si riaggiornerà prest ...

MERCATO - Marchetti: "Rinnovo di Kvara? Il problema non è l'ingaggio ma la clausola"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: "Fumata grigia dopo l'incontro con gli agenti a Milano? Il problema non ...

Il rinnovo di Kvara sempre più un rebus: la clausola choc ‘alla Osimhen’

Il rinnovo di Kvaratskhelia rischia di diventare sempre più intricato: spunta la clausola monstre che il Napoli vorrebbe inserire ...