Probabili formazioni Lazio-Cagliari | undicesima giornata Serie A 2024 25

Probabili formazioni di Lazio-Cagliari, match dell'undicesima giornata di Serie A 2024/2025. Alle ore 20.45 di lunedì 4 novembre, con diretta tv sia su Dazn che su Sky, partita di fondamentale importanza per i biancocelesti a caccia di continuità per poter competere ai più alti piani della classifica, mentre i sardi vanno alla ricerca di punti per la salvezza e devono uscire da un nuovo momento no. Chi vincerà? Sportface seguirà l'incontro con tutti gli aggiornamenti del caso, per il momento scopriamo assieme le possibili scelte dei due tecnici, Marco Baroni e Davide Nicola. Lazio – Baroni spera di recuperare Zaccagni, in caso contrario c'è Noslin. Dall'altra parte, invece, Isaken favorito su Tchaouna. Cagliari – Torna Makoumbou dalla squalifica e fa coppia con Marin in mezzo al campo. Davanti Luvumbo potrebbe guadagnarsi la titolarità.

