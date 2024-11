ergastolo: è questa la richiesta avanzata dal pubblico ministero Marinella Guglielmotti per Alfredo Erra, 42 anni, responsabile dell’Omicidio di Anna Borsa e del tentato Omicidio di Alessandro Caccavale, compagno della giovane vittima. Nell’aula della Corte d’Assise di Salerno, presieduta dal Salernotoday.it - Omicidio Anna Borsa, chiesto l'ergastolo per Alfredo Erra Leggi tutto su Salernotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Salernotoday.it:: è questa la richiesta avanzata dal pubblico ministero Marinella Guglielmotti per, 42 anni, responsabile dell’die del tentatodi Alessandro Caccavale, compagno della giovane vittima. Nell’aula della Corte d’Assise di Salerno, presieduta dal

Omicidio Anna Borsa, chiesto l'ergastolo per Alfredo Erra

(salernotoday.it)

Chiesto il massimo della pena per l’uomo accusato dell’omicidio e del tentato omicidio aggravati dalla premeditazione e dai futili motivi ...

Pontecagnano Faiano, chiesto l'ergastolo per il femminicida di Anna Borsa

(ilmattino.it)

Alfredo Erra non è meritevole di alcuna attenuante. Ha ucciso Anna Borsa premeditando l’azione omicidiaria, sin dal reperimento della pistola: «Arma acquistata per ...

Femminicidio Anna Borsa a Pontecagnano, il pm: “Condanna all’ergastolo per Erra”

(salernonotizie.it)

StampaIl pubblico ministero, nell’udienza che si è svolta ieri dinanzi alla Corte d’Assise di Salerno, ha chiesto l’ergastolo per Alfredo Erra. Una pena esemplare – come riporta, anche in prima pagina ...

