Oltre 400 chili di rifiuti raccolti nel mare tra Torre del Greco e Portici | i risultati dell’operazione litorale

Nei tre mesi trascorsi da agosto a ottobre, il mare che separa Torre del Greco e Portici ha visto un importante intervento di recupero dei rifiuti. L'iniziativa, conosciuta come "Operazione litorale", è stata promossa dal FLAG Miglio d'oro ed è stata realizzata grazie alla collaborazione con Garbage Ancona Srl. L'impegno è volto a garantire una migliore condizione ambientale nelle acque marine di quest'area e l'operazione continuerà anche nelle settimane a venire, supportata dalle amministrazioni comunali delle tre località coinvolte. La gestione del progetto e le metodologie utilizzate Il FLAG litorale Miglio d'Oro ha attuato il progetto "Operazione litorale" con l'obiettivo di migliorare visibilmente la qualità delle acque marine e la pulizia delle spiagge.

In 3 mesi recuperati in mare nel Napoletano 400 chili di rifiuti

In tre mesi sono stati recuperati oltre 400 chili di rifiuti nel mare compreso tra Torre del Greco e Portici. È il bilancio dell'Operazione Litorale promossa dal Flag Miglio d'oro, partita lo scorso ...

Torre del Greco - Operazione litorale: in tre mesi recuperati dal mare oltre 400 chili di rifiuti solidi

In tre mesi sono stati recuperati oltre 400 chili di rifiuti nel mare compreso tra Torre del Greco e Portici. È il bilancio dell’Operazione Litorale promossa dal Flag Miglio d’oro, partita lo scorso a ...

