Milano-SEGAFREDO BOLOGNA 99-90 21-14; 44-35; 66-67 Milano: Dimitrijevic 6, Bortolani ne, Causeur 18 Tonut 14, Bolmaro 3, Brooks, LeDay 19, Ricci 5, Flaccadori ne, Caruso 6, Nebo 7, Mirotic 21. All. Fioretti BOLOGNA: Cordinier 9, Belinelli 21, Clyburn 2, Visconti ne, Shengelia 25, Grazulis, Morgan 11, Polonara 7, Diouf 4, Zizic 2, Akele, Tucker 9. All. Banchi Note: Tiri da 2: MI 22/41, BO 19/33; tiri da 3: MI 12/29, BO 9/22; tiri liberi: MI 19/23, BO 25/29; rimbalzi: MI 40 (Mirotic 13), BO 24 (Diouf 5), assist: MI 20 (Dimitrijevic 9), BO 22 (Morgan 10) Milano, 31 ottobre 2024 - Ritorna a vincere nel derby d'Italia l'Olimpia Milano, superando la Virtus Bologna per 99-90 in una gara di Eurolega dalle mille emozioni. Dal paradiso all'inferno per poi tornare di nuovo in paradiso. Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano: il derby italiano è biancorosso Leggi tutto su Sport.quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: EA7 EMPORIO ARMANI-SEGAFREDO BOLOGNA 99-90 21-14; 44-35; 66-67: Dimitrijevic 6, Bortolani ne, Causeur 18 Tonut 14, Bolmaro 3, Brooks, LeDay 19, Ricci 5, Flaccadori ne, Caruso 6, Nebo 7, Mirotic 21. All. Fioretti BOLOGNA: Cordinier 9, Belinelli 21, Clyburn 2, Visconti ne, Shengelia 25, Grazulis, Morgan 11, Polonara 7, Diouf 4, Zizic 2, Akele, Tucker 9. All. Banchi Note: Tiri da 2: MI 22/41, BO 19/33; tiri da 3: MI 12/29, BO 9/22; tiri liberi: MI 19/23, BO 25/29; rimbalzi: MI 40 (Mirotic 13), BO 24 (Diouf 5), assist: MI 20 (Dimitrijevic 9), BO 22 (Morgan 10), 31 ottobre 2024 - Ritorna a vincere neld'Italia l', superando la Virtus Bologna per 99-90 in una gara di Eurolega dalle mille emozioni. Dal paradiso all'inferno per poi tornare di nuovo in paradiso.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: ilè biancorosso; L'si aggiudica ilin Eurolega niente da fare per la Virtus; Basket, Eurolega:si prende ilcontro Bologna; LIVE-Virtus Bologna 99-90, Eurolega basket in DIRETTA: Mirotic sale in cattedra, seconda vittoria europea per la EA7;-Virtus Bologna in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming;-Virtus | I roster ufficiali per il

L'Olimpia Milano vede nero ma torna a ruggire sul più bello: Bologna abbattuta al Forum

(msn.com)

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 99-90 Vittoria con il brivido per Milano in Eurolega, 99-90 nel derby italiano contro Bologna. La squadra di Messina cerca di partire subito forte, a ...

Olimpia Milano: il derby italiano è biancorosso

(informazione.it)

Alle 20.30 si alzerà la palla a due all’Unipol Forum del derby italiano di Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Due squadre in difficoltà, con un record di 1-5 in… Leggi ...

EL - Olimpia Milano vs Virtus Bologna: diretta, i quintetti

(pianetabasket.com)

Arriva la serata del derby italiano in Eurolega ma purtroppo le nostre formazioni dividono con l'Alba Berlino l'ultima posizione in classifica dopo 6 partite.

EL - Olimpia Milano vs Virtus Bologna: diretta (20:30)

(pianetabasket.com)

Arriva la serata del derby italiano in Eurolega ma purtroppo le nostre formazioni dividono con l'Alba Berlino l'ultima posizione in classifica dopo 6 partite. L'Olimpia Milano dopo ...