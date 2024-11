Bergamo. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale presenta il programma delle celebrazioni delle festività di Ognissanti e del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che si terranno a Bergamo l’ 1 – 4 novembre 2024. PROGRAMMA VENERDì 1 novembre Cimitero Monumentale di Bergamo Ore 14.30 – Piazzale Chiesa di OgnissantiDeposizione di fiori alla lapide in memoria delle Vittime del Covid-19 Ore 15.00 – Chiesa di OgnissantiMessa celebrata da S.E. il Vescovo Mons. Francesco Beschi Ore 16.00 – Campo dei Veterani e Reduci delle Patrie BattaglieBenedizione e deposizione della corona d’alloro Ore 16.15 – Mausoleo OssarioOnori ai Caduti, benedizione e deposizione delle corone d’alloro SABATO 2 novembre Cimitero Monumentale di Bergamo Ore 15.30 – Chiesa di OgnissantiMessa di commemorazione dei defunti celebrata dal Vicario generale Mons. Davide Pelucchi Ore 17. Bergamonews.it - Ognissanti e 4 novembre: le celebrazioni a Bergamo Leggi tutto su Bergamonews.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Bergamonews.it:. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale presenta il programma delledelle festività die del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che si terranno al’ 1 – 42024. PROGRAMMA VENERDì 1Cimitero Monumentale diOre 14.30 – Piazzale Chiesa diDeposizione di fiori alla lapide in memoria delle Vittime del Covid-19 Ore 15.00 – Chiesa diMessa celebrata da S.E. il Vescovo Mons. Francesco Beschi Ore 16.00 – Campo dei Veterani e Reduci delle Patrie BattaglieBenedizione e deposizione della corona d’alloro Ore 16.15 – Mausoleo OssarioOnori ai Caduti, benedizione e deposizione delle corone d’alloro SABATO 2Cimitero Monumentale diOre 15.30 – Chiesa diMessa di commemorazione dei defunti celebrata dal Vicario generale Mons. Davide Pelucchi Ore 17.

