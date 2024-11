Nuoto splendidi gli Azzurri in Coppa del Mondo | Ceccon Razzetti e Pilato sul podio

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

(Ilfaroonline.it - venerdì 1 novembre 2024)- Singapore, 1 novembre 2024 – Brillano glinell'ultima tappa dideldidi Singapore e nell'ultimo giorno di gare, di oggi. Thomas(Fiamme Oro) conquista il secondo posto nei 100 stile libero con 46"25. Alberto(Fiamme Gialle) sale sul terzo gradino delnei 200 farfalla con il crono di 1'52?99, come lo fa Benedetta(Fiamme Oro) nei 100 rana in 1'04?56. Nicolò Martinenghi chiude al quarto posto nei 50 rana, non ancora in condizione top. Chiude la gara con il tempo di 26"41. Le tre medaglie vinte si aggiungono a quella ottenuta da Lorenzo Mora (secondo posto