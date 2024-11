Metropolitanmagazine.it - Netflix potrebbe portare il reboot di Le cronache di Narnia di Greta Gerwig in IMAX

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Metropolitanmagazine.it: Non molto tempo fa, la registaha sorpreso Hollywood annunciando che avrebbe dato seguito alla sua Barbie candidata all’Oscar lanciando una serie di film basati su Lediper. Ora, sembra che quei filmro ottenere non solo un’uscita nelle sale, ma anche un’uscita. A quanto si dice,è interessata a proiettare i film didi, a patto chepossa raggiungere un accordo. Naturalmente, questo è sempre stato un punto dolente, dato che i distributori in genere chiedono adelle concessioni che il gigante dello streaming non è disposto a fare.ha limitato le sue uscite cinematografiche a uscite brevi e ristrette, mirate a qualificare i film per la considerazione dei premi.ha anche acquistato alcuni cinema per adattarsi.