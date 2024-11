Musei a Pietrarsa la quinta edizione di Ferrovie in miniatura

Ferrovie in miniatura tornano al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa a Napoli da oggi, venerdì 1, a domenica 3 novembre. Durante le tre giornate dell’evento, dalle 9:30 alle 21, si potranno ammirare numerosi modelli di treni in scala di varia grandezza, plastici e diorami con binari che attraversano paesaggi riprodotti con grande cura e realismo. Per l’occasione, sabato 2 novembre sarà possibile raggiungere il Museo a bordo del Pietrarsa Express, il treno storico che collega la stazione di Napoli Centrale al Polo Museale della Fondazione FS. Organizzata in collaborazione con la Federazione italiana modellisti ferroviari, la manifestazione è giunta alla quinta edizione e sarà arricchita da iniziative che coinvolgeranno non solo gli appassionati di fermodellismo, ma anche adulti e bambini di ogni età. Leggi tutto su Ildenaro.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ildenaro.it: Leintornano al Museo nazionale ferroviario dia Napoli da oggi, venerdì 1, a domenica 3 novembre. Durante le tre giornate dell’evento, dalle 9:30 alle 21, si potranno ammirare numerosi modelli di treni in scala di varia grandezza, plastici e diorami con binari che attraversano paesaggi riprodotti con grande cura e realismo. Per l’occasione, sabato 2 novembre sarà possibile raggiungere il Museo a bordo delExpress, il treno storico che collega la stazione di Napoli Centrale al Polo Museale della Fondazione FS. Organizzata in collaborazione con la Federazione italiana modellisti ferroviari, la manifestazione è giunta allae sarà arricchita da iniziative che coinvolgeranno non solo gli appassionati di fermodellismo, ma anche adulti e bambini di ogni età.

