Monaco giustifica Alcaraz: “Non si può pretendere che Picasso vada tutti i giorni in ufficio” - Guido Monaco si è soffermato sull’inattesa sconfitta rimediata da Carlos Alcaraz contro Ugo Humbert agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy: “La prestazione di Alcaraz è un tema e apre anche il tema che Zverev può superarlo nel ranking, con conseguenze in vista delle ATP Finals. Se Alcaraz ha questi sbalzi indoor non so se è meglio trovare lui o Zverev. I francesi ieri si sono battuti alla grande, mentre la vittoria di de Minaur certifica il suo pieno merito di qualificarsi alle Finals. Alcaraz si è lamentato della velocità del campo, ha detto che non capiva il perché di questa superficie improvvisamente veloce e che è rimasto sorpreso. Oasport.it - Monaco giustifica Alcaraz: “Non si può pretendere che Picasso vada tutti i giorni in ufficio” Leggi tutto su Oasport.it (Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Guidosi è soffermato sull’inattesa sconfitta rimediata da Carloscontro Ugo Humbert agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy: “La prestazione diè un tema e apre anche il tema che Zverev può superarlo nel ranking, con conseguenze in vista delle ATP Finals. Seha questi sbalzi indoor non so se è meglio trovare lui o Zverev. I francesi ieri si sono battuti alla grande, mentre la vittoria di de Minaur certifica il suo pieno merito di qualificarsi alle Finals.si è lamentato della velocità del campo, ha detto che non capiva il perché di questa superficie improvvisamente veloce e che è rimasto sorpreso.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: “si può pretendere che Picasso vada tutti i giorni in ufficio”;ha perso,il pronostico: “Previsione era di lungo periodo”; Jannik Sinnerè un patriota per cui tifare perchépaga le tasse in Italia?sono d’accordo con Aldo Cazzullo e Massimo Gramellini; Sinner, doping: dalle caramelle allo shampoo, dal cinghiale allo sciroppo tutti gli alibi degli atleti positivi; L’eliminazione dispiana la strada a Jannik Sinner? Bookmakers lapidari: quote per le scommesse a Miami; Matteo Berrettini torna in campo: chi saranno gli avversari a Marrakech? Ranking da scalare; Approfondisci 🔍

Monaco giustifica Alcaraz: “Non si può pretendere che Picasso vada tutti i giorni in ufficio”

(oasport.it)

Guido Monaco si è soffermato sull'inattesa sconfitta rimediata da Carlos Alcaraz contro Ugo Humbert agli ottavi di finale del Masters 1000 di ...

Monaco: “Alcaraz soffre Sinner per un motivo. La rivalità dipenderà dai momenti di forma”

(oasport.it)

La grande finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz del 6 Kings Slam di Riad (Arabia Saudita) è stata il grande argomento della puntata odierna di ...

Alcaraz eliminato! Humbert fa impazzire Parigi con un terzo set clamoroso

(gazzetta.it)

Alcaraz dunque fallisce l’appuntamento anche con l’ultimo 1000 della stagione e se ne torna a casa già agli ottavi: una stagione con due slam, Roland Garros e Wimbledon, non può essere mai negativa, ...

Carlos Alcaraz preoccupato: “Non sapevo più cosa fare”

(sportal.it)

Carlos Alcaraz si è dovuto arrendere ad un sorprendente ... primi cinque – ha ammesso lo spagnolo in conferenza stampa -. Non un giocatore da Top 10, ma da Top 5. Il suo livello è stato ...