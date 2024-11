Mistermovie.it - Mister Movie | Ligabue annulla Concerto di Halloween a pochi minuti dall’inizio, ecco cosa è successo

Un'influenza improvvisa ha costretto Lucianoadre all'ultimo momento il suoa Bologna. La notizia, comunicata adello spettacolo, ha scatenato la delusione e la rabbia dei fan che si erano già recati all'EuropAuditorium.ferma all'ultimo: delusione per i fan a Bologna Un brutto colpo per i fan di. Ilprevisto per la sera del 31 ottobre all'EuropAuditorium di Bologna è statoto a causa di un'influenza che ha colpito il rocker emiliano. La notizia, comunicata sui social adello spettacolo, ha gettato nello sconforto migliaia di fan che si erano già recati al teatro.