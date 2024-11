Sport.quotidiano.net - Milan, Leao ancora in panchina? Sarebbe la terza di fila: ecco le probabili formazioni

(Sport.quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)o, 1 novembre 2024 –verso ladiin campionato. Fonseca, durante l'allenamento di oggi, non lo ha schierato nell'undici titolare in vista della sfida di domani, sabato 2 novembre, che vedrà ilcontro il Monza all'U-Power Stadium. Alle spalle di Morata, aello, c'erano infatti Chukwueze, Pulisic e soprattutto Okafor. Il tecnico, dopo l'ultima partita col Napoli, aveva dichiarato: "Non c’è nessun conflitto me è Rafa, si tratta solo di scelte. Tutti i giocatori devono fare il massimo per la squadra e cerco di motivarli con diverse modalità. Ma non devo pregarli perché si impegnino". E: "è entrato bene, ha dato delle buone risposte. Poi, se siamo onesti e analizziamo la partita, Okafor ha giocato bene. Per me è difficile decidere in questo momento". Ma la scelta s'ha da fare.