Migranti, per l'alloggio degli agenti in Albania 9 milioni l'anno: resort di lusso sul mare - 295 agenti alloggiati in resort a cinque stelleNon solo stipendi elevati, con i 100 euro al giorno standard per le missioni estere, ma anche sistemazioni di lusso. 9 milioni di euro sono previsti per mantenere i 295 agenti di polizia e carabinieri stanziati in Albania per 12 mesi. Gli agenti, attualmente assegnati alla sorveglianza dei centri vuoti di Shegjin e Gjader, alloggiano nel Rafaelo resort e in altri hotel a quattro e cinque stelle, per un costo di 80 euro al giorno per vitto e alloggio a persona. Sistemazioni di lusso in Albania: 5 stelle con spiaggia privata e centro benessereLe strutture scelte, tra cui il Rafaelo Executive e l'Hotel Comfort, offrono servizi di alta gamma: spiaggia privata, centro benessere, piscine e ristoranti, garantendo agli agenti una sistemazione esclusiva, inclusa la Camera singola e l'utilizzo del ristorante riservato Comfort Family.

