L' Agenzia Meteorologica Statale (Aemet) ha attivato l'allarme rosso per pioggia sulla costa di Huelva e nelle regioni di Arévalo e Condado fino alle 15. Pertanto il 112 della regione di Andalucía ha chiesto la massima cautela a Huelva e di evitare spostamenti. embedpost id="1947691" « Estrema cautela con DANA a Huelva . Avviso rosso per osservazione di pioggia sulla costa di Huelva, Andévalo

Meteo, nuovo allarme rosso a Huelva: nessuna tregua in Andalusia dopo l'alluvione

L’ Agenzia Meteorologica Statale (Aemet) ha attivato l’allarme rosso per pioggia sulla costa di Huelva e nelle regioni di Arévalo e Condado fino alle 15.

Disastro a Valencia, oltre 200 morti e 120mila sfollati. Tanti ancora dispersi, si scava nel fango

Valencia, sale a 205 il bilancio dei morti nell'alluvione Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime delle alluvioni che hanno colpito la Spagna, in particolare la provincia di Valencia. Secondo ...

Allarme rosso per il clima: Roma e Milano pagano il prezzo più alto. Gli inquietanti dati dell'Istat

Roma e Milano sono le città più interessate dai cambiamenti climatici per quanto riguarda l'Italia: a dimostrarlo sono i dati relativi al clima raccolti dall'agenzia ...

Maltempo a Bergamo, allarme rosso per martedì 8 ottobre

Lo dice una ricerca di Eumetra per conto di 3Bmeteo, la società di previsione meteo con sede a Ponte San Pietro. Sono state intervistate 1.512 persone dai 18 ai 70 anni, e in base al ...