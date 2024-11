abbattimenti programmati dei Lupi per tutelare l?economia dei territori: il Senato ha approvato mercoledì scorso un emendamento al disegno di legge Montagna per consentire alle Quotidianodipuglia.it - Lupi, il Senato approva abbattimenti controllati. Insorgono gli animalisti Leggi tutto su Quotidianodipuglia.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidianodipuglia.it:programmati deiper tutelare l?economia dei territori: ilhato mercoledì scorso un emendamento al disegno di legge Montagna per consentire alle

Lupi, il Senato approva abbattimenti controllati. Insorgono gli animalisti

Abbattimenti programmati dei lupi per tutelare l’economia dei territori: il Senato ha approvato mercoledì scorso un emendamento al disegno di legge Montagna per consentire alle Regioni di programmare ...

Abbattimento del lupo in Italia: dal Senato arriva il primo sì

In Italia potranno essere stabilite delle quote di abbattimento di lupi: è il contenuto di un emendamento presentato dal senatore bolzanino Meinhard Durnwalder ...

Lupo, in Senato ok all'abbattimento (Ma non si tratta di una rivoluzione). Fugatti: "Risponde alle difficoltà delle attività di montagna"

TRENTO. “Questo provvedimento risponde alle difficoltà crescenti delle attività di montagna, che spesso subiscono gravi danni per la presenza incontrollata dei lupi”. Questo il commento che arriva dal ...

Lupi, approvato in Senato l'emendamento per ucciderli. E le associazioni animaliste insorgono

La critica dell'Enpa: "Primo passo verso l’eradicazione della specie". Lndc: "Inaccettabile e contro la biodiversità" ...