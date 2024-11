Ilgiorno.it - L’operaio salito sulla gru. Trattativa a venti metri. Poi gli stipendi arrivano

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Per ottenere quanto gli spettava, ha inscenato una protesta plateale e minacciato di non scendere da una gru alta 20. Un operaio egiziano che era stato impegnato nella realizzazione della nuova palestra polifunzionale di via Treves è sceso solo quando ha ricevuto glie ha visto la notifica comparire sullo schermo del cellulare. Erano le 21 di mercoledì e l’uomo si trovavagru da cinque ore. Si era arrampicato suscitando preoccupazione tra residenti e autorità locali. "Ho moglie e tre figli – ha gridato – e non prendo loo da quattro mesi". Ilquattrenne attualmente non lavora alla costruzione della struttura sportiva, ma per conto di una ditta lodigiana avrebbe effettuato alcuni lavori in cartongesso negli spogliatoi. Poi si sarebbe spostato a lavorare altrove e non sarebbe stato pagato. "Il mio datore di lavoro è stato regolarmente pagato, io no".