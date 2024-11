“L’offerta folle” per Vlahovic: Giuntoli prende il sostituto a zero | ESCLUSIVO - Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista anche Dusan Vlahovic. La permanenza del serbo è incerta Nel programma ‘Juve Zone’, in onda sul canale youtube di Calciomercato.it, si è parlato molto anche di Dusan Vlahovic. Il serbo è sempre in discussione, nonostante un primo scorcio di stagione positivo dal punto di vista numerico (8 reti tra Serie A e Champions). A pesare sul giudizio i diversi gol sbagliati, ultimo quello col Parma. L’offerta folle per Vlahovic (LaPresse) – calciomercato.it“È lecito farsi qualche domanda su Vlahovic, certamente non è l’attaccante ideale per Thiago Motta, ma la verità credo stia nel mezzo – esordisce Franco Leonetti, giornalista di fede bianconera – Il serbo non sarà mai Haaland, ma la squadra dovrebbe sicuramente rifornirlo di più. Anche col Parma mi sembra che l’unica vera imbeccata per lui sia quella di Conceicao“. Calciomercato.it - “L’offerta folle” per Vlahovic: Giuntoli prende il sostituto a zero | ESCLUSIVO Leggi tutto su Calciomercato.it (Calciomercato.it - venerdì 1 novembre 2024)- Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista anche Dusan. La permanenza del serbo è incerta Nel programma ‘Juve Zone’, in onda sul canale youtube di Calciomercato.it, si è parlato molto anche di Dusan. Il serbo è sempre in discussione, nonostante un primo scorcio di stagione positivo dal punto di vista numerico (8 reti tra Serie A e Champions). A pesare sul giudizio i diversi gol sbagliati, ultimo quello col Parma.per(LaPresse) – calciomercato.it“È lecito farsi qualche domanda su, certamente non è l’attaccante ideale per Thiago Motta, ma la verità credo stia nel mezzo – esordisce Franco Leonetti, giornalista di fede bianconera – Il serbo non sarà mai Haaland, ma la squadra dovrebbe sicuramente rifornirlo di più. Anche col Parma mi sembra che l’unica vera imbeccata per lui sia quella di Conceicao“.

L’offerta folle per Vlahovic (LaPresse) – calciomercato.it “È lecito ... un fuoriclasse in grado di fare tutto e Vlahovic ne è un lontano parente”. Giuntoli è al lavoro per il rinnovo di Vlahovic, in ...

La dirigenza bianconera ha messo gli occhi su un attaccante da affiancare al serbo, ma c'è una questione da superare.

A questa proposta Vlahovic non ha mai detto sì e per questo oggi la distanza rimane importante con il rischio di rivivere un Chiesa bis che rimane sullo sfondo. Uno sfondo lontano per Giuntoli ...

Se domandate a Cristiano Giuntoli le novità sul futuro di Vlahovic, ottenete questa risposta: "Con Ristic stiamo parlando, siamo d’accordo di sederci intorno a un tavolo verso Natale ...