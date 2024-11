Serieanews.com - Lautaro, rinascita e polemica: premio internazionale e parole al veleno

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Serieanews.com:Martinez vince unimportante ma non si accontenta: e quella codalascia intendere che c’è qualcosa in più È il momento della consacrazione perMartinez. Dopo un periodo in cui sembrava aver perso la strada, il capitano dell’Inter è tornato a brillare nella recente sfida di campionato contro l’Empoli, e questanon è certo passata inosservata.Martinez sembra ritrovato: ma il Pallone d’Oro brucia ancora (foto: Ansa) – serieanews.comIl Golden Foot, un riconoscimento unico che premia i calciatori capaci di lasciare un’impronta speciale, è ora nelle sue mani. Certo, potrebbe non essere il Pallone d’Oro, ma unnon si vince per caso. Elo sa, tanto da non aver nascosto il proprio disappunto per quel settimo posto, rivelando la sua amarezza conche hanno il sapore di una ferita ancora aperta.