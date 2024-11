Quotidiano.net - L’addio al 15enne ucciso a Napoli, il corteo attraversa il rione Sanità. Le istituzioni disertano il funerale

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Un lungosilenzioso, partito dalla Basilica di Santa Maria della, che hato il quartiere, per raggiungere la pizzeria dei genitori di Emanuele Tufano. Si è concluso così ildel, nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, in seguito a una sparatoria che ha coinvolto più minori. Alcuni minuti prima, l’uscita dalla chiesa della bara, accompagnata da un lunghissimo applauso delle centinaia di persone che avevano riempito il piazzale antistante. Si sono uniti all’applauso tanti abitanti del quartiere, affacciati ai balconi. Dopo aver liberato nel cielo i palloncini bianchi e prima delfinale, il feretro è stato portato davanti al portone dell’abitazione dei Tufano. Nessun esponente delleha partecipato al rito funebre e, sull’altare, non erano presenti i gonfaloni delle