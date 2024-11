Panorama.it - La Polizia del futuro

Leggi tutto su Panorama.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Il romanzo si intitola Tom Swift and His Electric Rifle. Fu scritto nel 1911 negli Stati Uniti e racconta le avventure di un intrepido giovane scienziato che inventa un fucile elettrico capace di sparare fulmini di elettroni contro i nemici. Un’idea affascinante, che solo molti anni dopo, nel 1974, si concretizzò in qualcosa di simile grazie al lavoro di un ricercatore della Nasa, Jack Cover. Questi chiamò il nuovo strumento «Taser», utilizzando proprio le iniziali del titolo del libro aggiungendo una «a» che richiama la parola laser. Sviluppato per offrire alle forze dell’ordine un’arma non letale, in grado di fermare un aggressore senza ferirlo, il taser non spara fulmini come nel romanzo ma lancia due dardi collegati al dispositivo tramite fili elettrici, che quando raggiungono il soggetto producono una scarica ad alta tensione e bassa intensità di corrente e lo immobilizzano.