Inter-Dumfries Il momento del rinnovo è arrivato

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilnerazzurro.it: La questione legata aldi Denzelè pronta a risolversi. Dopo estenuanti mesi di trattative le due parti sembrerebbero aver trovato finalmente l’accordo per continuare il loro rapporto, con la firma sul contratto che potrebbe arrivare nel corso della prossima settimana. Here we go A darne notizia è stato Fabrizio Romano tramite il proprio canale ufficiale di “X“, con il nome del giornalista che negli anni è diventato un sinonimo di certezza, e che quindi ci dà ben motivo di credere che l’accordo tra Denzel e l’sia finalmente cosa fatta. L’olandese dovrebbe prolungare il proprio contratto fino al 30 giugno 2028, con un aumento dell’ingaggio che passerà dai 2.5 milioni attuali a 4.