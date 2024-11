Lapresse.it - Inchiesta hacker, indagati in silenzio dal gip. Calamucci: “Impossibile bucare il database”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lapresse.it: “Empiricamente”le banche dati delle forze dell’ordine. Un sistema “pericoloso” e per questo “ricevevo i dati e facevo i dossier, stavo al mio posto”. Parziali ammissioni, testa china davanti alle telecamere e tanti silenzi dalla banda di via Pattari 6 che sfila per due ore davanti al gip di Milano, Fabrizio Filice, per gli interrogatori di garanzia. Carmine Gallo, Samuele, Giulio Cornelli e Massimiliano Camponovo – i quattro presunti-investigatori ai domiciliari per associazione a delinquere da venerdì, protagonisti della Equalize di Enrico Pazzali e delle altre due aziende sequestrate, Mercury Advisor e DAG – si avvalgono della facoltà di non rispondere.