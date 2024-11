Incendio al Palazzo dello Spaccio di Torino: Un Campanello d’Allarme per la Sicurezza Urbana (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella notte del 1 novembre 2024, Torino ha visto scatenarsi un Incendio che ha attirato l’attenzione dei media e delle forze dell’ordine. Il sinistro ha avuto luogo al civico 162 di Corso Regina Margherita, un edificio noto per la sua reputazione legata al degrado e al traffico di droga. L’episodio ha suscitato preoccupazioni evidentemente giustificate tra i residenti, sottolineando la necessità di un’azione tempestiva da parte delle autorità locali. Un Incendio che solleva interrogativi Le fiamme devono essersi originate in due diversi punti delle cantine, suscitando immediati sospetti di un possibile atto doloso o di una grave negligenza nella gestione dei locali. La combustione di vari oggetti abbandonati all’interno del Palazzo ha prodotto una fitta nube di fumo, che ha invaso le strade circostanti, rendendo l’atmosfera desta e allarmata. Gaeta.it - Incendio al Palazzo dello Spaccio di Torino: Un Campanello d’Allarme per la Sicurezza Urbana Leggi tutto su Gaeta.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella notte del 1 novembre 2024,ha visto scatenarsi unche ha attirato l’attenzione dei media e delle forze dell’ordine. Il sinistro ha avuto luogo al civico 162 di Corso Regina Margherita, un edificio noto per la sua reputazione legata al degrado e al traffico di droga. L’episodio ha suscitato preoccupazioni evidentemente giustificate tra i residenti, sottolineando la necessità di un’azione tempestiva da parte delle autorità locali. Unche solleva interrogativi Le fiamme devono essersi originate in due diversi punti delle cantine, suscitando immediati sospetti di un possibile atto doloso o di una grave negligenza nella gestione dei locali. La combustione di vari oggetti abbandonati all’interno delha prodotto una fitta nube di fumo, che ha invaso le strade circostanti, rendendo l’atmosfera desta e allarmata.

Un incendio è divampato nella notte di oggi, venerdì 1 novembre 2024, nel palazzo di corso Regina Margherita 162 a Torino, noto con il poco lusinghiero appellativo di 'palazzo dello spaccio', vista la ...

