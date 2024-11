Quotidiano.net - Il mondo di Gianni Togni: "Luna si chiamava Anna. Ringrazio lei e i Pooh"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net:, nel suo ultimo disco, ’Edizione Straordinaria’, c’è un brano su un tennista che si ritira. Pensava a Nadal? "No, in realtà è ispirato alla tennista australiana Ashleigh Barty, che ha smesso a 25 anni quando era al vertice. Il tennis mi appassiona, da giovane l’ho praticato. Tutte le storie riguardano personaggi noti, le ho prese dal giornale. La Barty non aveva più voglia di subire la pressione psicologica richiesta ai tennisti. Anche Borg smise presto". La voglia di anonimato e normalità l’hanno anche gli artisti? "Un po’ sì, a volte. Ma a me qualche volta è pesata di più la stanchezza mentale, soprattutto quando scrivevo i musical. Quando in sei mesi avevo finito ’Poveri ma belli’, con testi, musica e arrangiamenti per il Teatro Sistina, ero stravolto. La fatica mentale di un atleta e di un artista sono simili. Anche i Beatles hanno dovuto smettere".