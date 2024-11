Oasport.it - F1, scatta il weekend del GP di San Paolo: tra Sprint Race e meteo Max Verstappen è accerchiato

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: In un clima che si fa sempre più incandescente si apre l’attesissimo fine settimana del Gran Premio di San, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Non si sono ancora spente le polemiche per quanto accaduto a Città del Messico e la tappa brasiliana ci regalerà unricchissimo di spunti per un finale di campionato davvero emozionante. La corsa al titolo vede Maxancora saldamente al comando, ma Lando Norris si è portato a 47 lunghezze di distacco e il fine settimana sul tracciato di Interlagos darà al pilota inglese ben due chance per limare ancora questo gap in classifica generale. Domani, infatti, si correrà la, per cui arrivano altri 12 punti in palio che potrebbero fare la differenza. Iniziamo con il programma del venerdì del Gran Premio di San