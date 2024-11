Oasport.it - F1, la Ferrari pronta all’attacco nella Sprint, poi testa alla gara lunga

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tuttonorma. Lapotrebbe riassumere così la suaQualifying del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Interlagos la scuderia di Maranello ha fatto il massimo ponendo solide basi per il prosieguo del suo weekend. La pole position per laRace porta la firma di Oscar Piastri in 1:08.899 con 29 millesimi su Lando Norris, quindi terzo Charles Leclerc a 254 con Max Verstappen quarto a 320. Quinto Carlos Sainz a 358 millesimi, sesto George Russell a 544. Solamente 11° Lewis Hamilton, 13° Sergio Perez, quindi Fernando Alonso è addirittura 16°. La sensazione è che Charles Leclerc in primis e Carlos Sainz in seconda battuta potranno dire la lorosu distanza ridotta di domani.