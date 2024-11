Sport.quotidiano.net - Dorna: “La MotoGp non correrà a Valencia, ma per Valencia”. Ufficiale: annullata la corsa

(Di venerdì 1 novembre 2024) Roma, 1 novembre 2024 - Il Gp didellaè stato annullato. Una decisione attesa dopo il tragico nubifragio che ha messo in ginocchio diverse parti della Spagna. Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di, dopo aver partecipato a Sepang ad un meeting con i piloti in merito al Gp di, in calendario tra due settimane, stava aspettando solo la decisione del governo: "La nostra idea è di fare 20 GP, se non sarà possibile farlo atroveremo un'altra soluzione". Assolutamente contrario è stato da subito Francesco Bagnaia, che assieme a Jorge Martin aveva lanciato un appello a non correre, oggi ha ribadito: "Non penso sia giusto correre lì. Spero che prendano in considerazione che a livello etico non è la situazione giusta né la cosa corretta", Pecco era irremovibile: "Anche a costo di perdere il Mondiale, io anon sono disposto a correre".