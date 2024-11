Donnaup.it - Dopo lo scrub, non dimenticatevi mai di applicare questo prodotto!

(Donnaup.it - venerdì 1 novembre 2024)- Unoalla pelle del viso o del corpo permette di purificarla dalle cellule morte, e? Sapete prendervene davvero cura per mantenerla in salute, luminosa ed idratata? L’esfoliazione non basta da sola, anzi se nella vostra beauty routine non inserite un preciso, rischiate addirittura di indebolire lo stato idrolipidico protettivo del derma, compromettendo l’equilibrio della barriera cutanea.può portare alla comparsa precoce dei segni d’espressione o al loro peggioramento in solchi e rughe. Rimediate immediatamente agli eventuali danni con i consigli che abbiamo in serbo per voi. Pronte a scoprire come? Via!Âlo, nonmai dilo, è d’obbligo idratare e nutrire in profonditĂ la pelle.