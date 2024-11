Inter-news.it - Donnarumma: «Scudetto, più chance Napoli! Ma occhio ad altre 3»

Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e del PSG, si è espresso sulla lotta Scudetto dando per favorito il Napoli di Conte. Gigio, intervistato da Sport Mediaset, ha detto la sua sulla lotta Scudetto dando per favorita la squadra di Antonio Conte, ad oggi prima in classifica. Le sue parole: «Il Napoli, con mister Antonio Conte, sicuramente può fare molto bene. Senza coppe penso sia la squadra con più possibilità per vincere lo Scudetto. Ma ci sono anche Milan, Inter, Juventus. Insomma è tutto da rivedere e penso che sarà un bel campionato fino alla fine».