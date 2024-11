Bergamonews.it - Disposizioni digitali e monitoraggio a distanza nelle patologie epatiche: arruolato il 10° paziente

Bergamo. Si è conclusa con successo la fase di arruolamento del decimodello studio 'TRANSIZIONALE-ePRO' (parte del più ampio progetto 'MACROLIVER') promosso da FROM – Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo ETS, che prevede lo sviluppo di una applicazione per smartphone e tablet ('ePRO Diary Liver') per monitorare lo stato di salute dei giovani pazienti dai 14 ai 20 anni (dunque in fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta) che hanno affrontato il trapianto di fegato o che si trovano in lista d'attesa, seguiti dal Centro Trapianti e dal reparto di Gastroenterologia 1 – Epatologia e Trapiantologia dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il primoera statoa marzo 2024: i buoni risultati degli ultimi mesi hanno portato a far crescere il numero delle persone coinvolte nello studio.