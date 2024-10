Lopinionista.it - Concluse le elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria presso TV 2000

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lopinionista.it: ROMA – Si sonomercoledì 30 ottobre, con la partecipazione dell’80% dei lavoratori, leper ilTV, società del settore RadioTV private, che opera su tutti i fronti del settore comunicazioni (on air, online e offline). La Federazione Nazionale Comunicazioni UGL Comunicazioni ha ottenuto il 65% dei voti, con il riconoscimento di due eletti su tre in seno alla RSU e con l’attestazione del proprio candidato a rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. “L’UGL Comunicazioni si è così determinata quale prima forzaall’interno di questa media company conosciuta e affermata a livello nazionale nel panorama televisivo e radiofonico italiano», ha dichiarato al termine dello spoglio il Segretario Generale, Salvatore Muscarella.