Cina | transazioni del mercato immobiliare in aumento a ottobre

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Romadailynews.it: Pechino, 01 nov – (Xinhua) – Il volume delleper le case nuove ine’ aumentato dello 0,9% su base annua nel mese di, invertendo un calo dal giugno dello scorso anno, grazie all’introduzione di una serie di misure da parte del governo per sostenere il, secondo gli ultimi dati pubblicati oggi. Leper le case di seconda mano sono aumentate per il settimo mese dell’8,9% anno su anno nel mese di, ha dichiarato il ministero dell’Edilizia Abitativa e dello Sviluppo Urbano-Rurale. Su base mensile, il volume delleper le case nuove e’ aumentato del 6,7%, mentre quello per le case di seconda mano ha registrato un incremento del 4,5% a. Soprannominati “settembre d’oro ed’argento” dal, i due mesi sono considerati un’alta stagione per le vendite nella seconda meta’ dell’anno.