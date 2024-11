Chiusure nel Centro Storico di Roma per le Celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate - Facebook WhatsApp Twitter Lunedì 4 novembre, Roma ospiterà importanti eventi legati alle Celebrazioni per il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Questi eventi comporteranno Chiusure significative delle strade nel Centro Storico, dove il traffico veicolare verrà limitato per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. La Polizia Locale di Roma Capitale ha programmato un intervento mirato per gestire la viabilità e preservare la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini. Dettagli sulle Chiusure stradali A partire dalle ore 7 del mattino, alcune strade del Centro Storico verranno interdetta al transito veicolare. Le aree interessate includono piazza Venezia, che sarà il fulcro della cerimonia presso l’Altare della Patria. Gaeta.it - Chiusure nel Centro Storico di Roma per le Celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Lunedì 4 novembre,ospiterà importanti eventi legati alleper ile la. Questi eventi comporterannosignificativestrade nel, dove il traffico veicolare verrà limitato per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. La Polizia Locale diCapitale ha programmato un intervento mirato per gestire la viabilità e preservare la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini. Dettagli sullestradali A partire dalle ore 7 del mattino, alcune strade delverranno interdetta al transito veicolare. Le aree interessate includono piazza Venezia, che sarà il fulcro della cerimonia presso l’Altare della Patria.

Potenziati i servizi di viabilità a largo raggio ed i presidi da parte della Polizia Locale di Roma Capitale Lunedì 4 novembre, nel territorio del Centro Storico, sono previsti importanti eventi che ...

