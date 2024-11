Anteprima24.it - Castelvenere, gettate le basi per la creazione della Comunità Energetica Rinnovabile

(Anteprima24.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tempo di lettura: 2 minutiUn appuntamento sentito e al quale hanno partecipato in tanti perchè c’è l’opportunità di potersi proiettare nel futuro andando a tutelare le spese delle famiglie. Costi sempre più cari per nuclei che, troppo spesso, vanno in difficoltà. Qualche giorno fa a, presso l’Enoteca comunale di Piazza San Barbato, c’è stato l’incontro per la. In sostanza si tratta di un gruppo di soggetti che si organizzano per produrre e condividere localmente l’energia prodotta da fonti rinnovabili.