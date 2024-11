Carlos Alcaraz si lamenta: “Perché i campi sono così veloci a Bercy? Non so perché l’abbiano fatto” (Di venerdì 1 novembre 2024) Carlos Alcaraz è stato sconfitto dal francese Ugo Humbert agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il numero 2 del mondo è incappato in una battuta d’arresto inattesa contro il numero 18 del ranking ATP, cedendo in tre set e dicendo addio alla possibilità di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale francese. Il tennista spagnolo si è dovuto inchinare al cospetto del padrone di casa, capace di imporsi con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-5 e di guadagnarsi i quarti contro l’australiano Jordan Thompson. Al termine dell’incontro Carlos Alcaraz si è un po’ sfogato: “Non voglio dire qualcosa che sembri una scusa. Humbert merita la vittoria ma, ad esempio, il campo indoor della Coppa Davis era più lento di questo. Quando ho giocato il primo match qui, è uscita la statistica che questo era il campo più veloce del circuito Masters 1000. È assurdo. Oasport.it - Carlos Alcaraz si lamenta: “Perché i campi sono così veloci a Bercy? Non so perché l’abbiano fatto” Leggi tutto su Oasport.it (Di venerdì 1 novembre 2024)è stato sconfitto dal francese Ugo Humbert agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-. Il numero 2 del mondo è incappato in una battuta d’arresto inattesa contro il numero 18 del ranking ATP, cedendo in tre set e dicendo addio alla possibilità di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale francese. Il tennista spagnolo si è dovuto inchinare al cospetto del padrone di casa, capace di imporsi con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-5 e di guadagnarsi i quarti contro l’australiano Jordan Thompson. Al termine dell’incontrosi è un po’ sfogato: “Non voglio dire qualcosa che sembri una scusa. Humbert merita la vittoria ma, ad esempio, il campo indoor della Coppa Davis era più lento di questo. Quando ho giocato il primo match qui, è uscita la statistica che questo era il campo più veloce del circuito Masters 1000. È assurdo.

