Bruce Willis sta affrontando una malattia degenerativa dal 2022, quando si è ufficialmente ritirato dalle scene: le condizioni dell’attore. Non è ancora tempo per i titoli di coda. Bruce Willis, nonostante si sia ritirato dalle scene nel 2022, continua ancora a far parlare di sè. Merito dei film che ha fatto nel corso di una florida carriera. Titoli senza tempo che trasmettono saltuariamente e permettono al pubblico di ricordare la grandezza di un attore a tutto tondo, costretto – suo malgrado – a lasciare. Bruce Willis (Ansa Foto) Cityrumors.itIl motivo è una malattia degenerativa che colpisce in media 12mila persone al mondo ogni anno. Prende il nome di demenza frontotemporale e distrugge la mente a poco a poco. Infatti la patologia si era inizialmente presentata sotto forma di afasia. Mancate connessioni mente, pensiero e voce. Cityrumors.it - Bruce Willis alle prese con la malattia: i danni cerebrali sono sempre più gravi. Come sta oggi l’attore Leggi tutto su Cityrumors.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cityrumors.it:sta affrontando unadegenerativa dal 2022, quando si è ufficialmente ritirato dscene: le condizioni del. Non è ancora tempo per i titoli di coda., nonostante si sia ritirato dscene nel 2022, continua ancora a far parlare di sè. Merito dei film che ha fatto nel corso di una florida carriera. Titoli senza tempo che trasmettono saltuariamente e permettono al pubblico di ricordare la grandezza di un attore a tutto tondo, costretto – suo malgrado – a lasciare.(Ansa Foto) Cityrumors.itIl motivo è unadegenerativa che colpisce in media 12mila persone al mondo ogni anno. Prende il nome di demenza frontotemporale e distrugge la mente a poco a poco. Infatti la patologia si era inizialmententata sotto forma di afasia. Mancate connessioni mente, pensiero e voce.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, le sue condizioni peggiorano: non riconosce più nessuno, nemmeno lei; Tallulahha finto di non vedere i segnali di malattia del padre; M. Night Shyamalan su: "Siamo sempre in contatto, è come un fratello maggiore";trascorre giorni sereni: il video; Vice:con gli androidi; Che accade a? "Perde ricordi e parole, ècon una forma di demenza"; Approfondisci 🔍

Demi Moore sulla demenza di Bruce Willis: “È stabile, aggrapparsi a ciò che era è una battaglia persa”

(msn.com)

Demi Moore è tornata a parlare delle condizioni di salute di Bruce Willis. L’attrice ha rivelato che l’attore è attualmente stabile, ma che l’incedere della malattia è destinato a non fermarsi.

Margaret Qualley e Demi Moore: protagoniste dell’horror femminista The Substance al cinema

(assodigitale.it)

La trama ruota attorno a Sparkle, il personaggio magistralmente interpretato da Demi Moore, una star di Hollywood alle prese con una realtà devastante ... è senza dubbio quello con l’attore Bruce ...

Paradise City: la spiegazione del finale del film con Bruce Willis e John Travolta

(cinefilos.it)

Un approfondimento sul film Paradise City, interpretato da Bruce Willis e John Travolta, con dettagli sulla trama, il cast e altro ancora.

Paradise City, Bruce Willis e John Travolta in prima TV su Italia 1

(comingsoon.it)

Bruce Willis e John Travolta sono rivali in Paradise City, film d'azione in prima TV questa sera su Italia 1.