Bologna-Lecce in radio-tv | pronostico telecronisti e dove seguirla in diretta

Alle ore 15.00 di sabato 2 novembre si gioca Bologna-Lecce, partita in programma per l'undicesima giornata del campionato

Bologna-Lecce è una partita dell'undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due squadre rinfrancate da una vittoria importante nell`ultimo turno si affrontano per dar seguito al momento: Bologna-Lecce al Dall`Ara apre l`undicesimo turno.

Il Bologna a caccia dei punti lasciati per strada. Italiano: “Col Lecce voglio gli stessi occhi della vittoria a Cagliari”

(bologna.repubblica.it)

Sabato alle 15 al Dall’Ara il match coi salentini. In attesa della sfida di Champions col Monaco ...

FRANCESCO LOIACONO – Domani alle 15:00, il Lecce affronterà il Bologna allo stadio “Dall’Ara” in un match fondamentale per entrambe le squadre, impegnate in obiettivi diversi ma altrettanto importanti ...