Basket Eurolega 2024 2025 | vince ancora lo Zalgiris di Trincheri ok Fenerbahce e Panathinaikos

(Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- La settima giornata della regular season dell’vede un’altra vittoria per loKaunas di coach Andrea, che colleziona così il sesto successo in questo avvio da sogno della stagione europea. I lituani, che rimangono in testa alla classifica in solitaria, hanno battuto 63-62 il Monaco alla Zalgirio Arena al termine di una vera e propria battaglia. Avanti di tre punti prima dell’ultimo quarto, loha toccato anche il +6 nei minuti finali prima di subire la rimonta dei monegaschi. Tanti errori e pochi canestri negli ultimi secondi, con Giedraitis a consegnare la vittoria ai padroni di casa con la palla rubata nell’ultimo possesso.: RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’IN DIRETTA Ben più netta la vittoria del, che regola 89-72 il Partizan Belgrado e sale in classifica a quota cinque vittorie.