Ilrestodelcarlino.it - Ausili: "Con la Recanatese ci servono i tre punti"

Nella città della fisarmonica è già iniziato il conto alla rovescia per il derby di domenica a Recanati che metterà in palioimportanti per la salvezza. Da martedì pomeriggio è scattata anche la prevendita dei biglietti che per l'occasione avverrà solo on line. Alla sfida che si giocherà domenica, alle ore 14:30, al Tubaldi, la società fidardense ha comunicato che non ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti allo stadio. I tifosi biancoverdi li potranno acquistare del settore ospiti con le seguenti modalità: online sul sito https://www.vivaticket.com/it e in tutti ivendita abilitati del circuito Vivaticket. Il prezzo del biglietto intero è di 10 euro (più diritto di prevendita), mentre ridotto donna/over 67 e under 18 euro 8 più diritto di prevendita. Under 12 omaggio. Per accedere allo stadio sarà obbligatorio presentare il documento d'identità.