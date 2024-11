Alluvione Spagna, cresce la polemica sul governatore della regione di Valencia - Mentre si continuano a cercare i dispersi e aumenta il bilancio delle vittime della Dana in Spagna, sta crescendo la polemica sulla gestione dell’emergenza da parte del governatore della Comunità Valenciana, Carlos Mazon, del Partito popolare. Dopo le critiche per il messaggio di allerta della protezione civile arrivato sui cellulari dei residenti quando l’inondazione aveva già raggiunto gran parte dell’area colpita, ora è emerso che lo staff del governatore ha cancellato un video pubblicato su X in cui Mazon riferiva che martedì, dopo le 18, l’intensità delle piogge si sarebbe ridotta nella regione. Le piogge torrenziali sono invece iniziate poi proprio verso quell’ora. Mentre l’allerta sui telefoni è scattata poco dopo le 20. Lapresse.it - Alluvione Spagna, cresce la polemica sul governatore della regione di Valencia Leggi tutto su Lapresse.it (Lapresse.it - venerdì 1 novembre 2024)- Mentre si continuano a cercare i dispersi e aumenta il bilancio delle vittimeDana in, stando lasulla gestione dell’emergenza da parte delComunitàna, Carlos Mazon, del Partito popolare. Dopo le critiche per il messaggio di allertaprotezione civile arrivato sui cellulari dei residenti quando l’inondazione aveva già raggiunto gran parte dell’area colpita, ora è emerso che lo staff delha cancellato un video pubblicato su X in cui Mazon riferiva che martedì, dopo le 18, l’intensità delle piogge si sarebbe ridotta nella. Le piogge torrenziali sono invece iniziate poi proprio verso quell’ora. Mentre l’allerta sui telefoni è scattata poco dopo le 20.

