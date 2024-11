Laverita.info - Accoglienza (ma non solo). La Lega vuole chiarezza sul primato del diritto Ue Leggi tutto su Laverita.info ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Laverita.info: L’iniziativa di Borghi contestata dall’opposizione. Settimana prossima se ne parlerà in commissione al Senato. Intanto l’esecutivo non demorde sul Cpr in Albania.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:(ma). Lavuole chiarezza sul primato del diritto Ue; Convento convertito in Caritas, lacritica il sindaco: "Decisione impattante, cittadini informatia cose fatte"; I numeri dell’diffusa in Italia; ?Migranti: da Trieste il Papa esorta a riceverli, ma resta da. La politicaaccoglie il suo invito; Europee, l'ex meloniano Stancanelli: «Macchè patentino antifascista! Lami supporta in maniera compatta; Turismo flop a Salerno, Tommasetti (): “La città dell’è un miraggio”; Approfondisci 🔍

Borchia (Lega), per gestire accoglienza fermare gli illegali

(ansa.it)

"Quando in un territorio arriva un numero spropositato di stranieri, la maggior parte dei quali non ha ... di accoglienza". Lo ha detto Paolo Borchia, capo delegazione della Lega, nel suo ...

Collio, nel centro do accoglienza meno maschi e più donne. La Lega al prefetto: va chiuso del tutto

(brescia.corriere.it)

Presidio leghista nel paese attonito per lo stupro di una bimba. Trasferiti diversi rifugiati ...

Lega, la sfida di Romeo a Salvini

(msn.com)

Nel Carroccio c’è chi vuole spingere il capogruppo al passo indietro in favore di Luca Toccalini, “creatura” del segretario, nel congresso regionale ...

L'appello di Papa Francesco sull'accoglienza dei migranti in Italia

(notizie.it)

Papa Francesco sottolinea l'importanza dei migranti per il futuro dell'Italia.