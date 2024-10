Vignale, i Ris tornano nella villetta: analizzate tutte le stanze della casa (Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri dei Ris sono tornati nella mattinata di mercoledì 30 ottobre nella villetta di via Baietta a Vignale di Traversetolo. Quì Chiara Petrolini, la 22enne che si trova ai domiciliari con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere, ha partorito e seppellito i suoi due figli in Parmatoday.it - Vignale, i Ris tornano nella villetta: analizzate tutte le stanze della casa Leggi tutto 📰 Parmatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri dei Ris sono tornatimattinata di mercoledì 30 ottobredi via Baietta adi Traversetolo. Quì Chiara Petrolini, la 22enne che si trova ai domiciliari con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere, ha partorito e seppellito i suoi due figli in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, inella: analizzate tutte le stanze della casa; Inelladi; Neonato morto a: inella; Neonati sepolti, ia scavare nel giardino degli orrori – Video; Parma. Neonati sepolti in giardino. Ia scavare. Estranei genitori e compagno della ragazza. I digiuni e la vacanza a New York; Chiara Petrolini, la "ragazza modello" che ha partorito di nascosto e ucciso il figlio ed è partita in vacanza; Approfondisci 🔍

I Ris dei carabinieri tornano nella villetta di Vignale, foto ParmaToday

(today.it)

Condividi I Ris dei carabinieri tornano nella villetta di Vignale (1) Foto da: I Ris dei carabinieri tornano nella villetta di Vignale, foto ParmaToday I Ris dei carabinieri tornano nella villetta di ...

Parma, la 22enne cercava su Google: "Come abortire il secondo figlio". I Ris tornano a scavare nel giardino

(informazione.it)

I carabinieri del Ris sono tornati nella villetta di Traversetolo (Parma ... ha sconvolto la comunità di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. La madre, Chiara Petrolini, 22 anni ...

Neonati sepolti in giardino a Parma, i Ris tornano nella villetta: portati via tre sacchi neri, gli scavi sotto una siepe

(msn.com)

Bimbi sepolti in giardino nel Parmense. È durato circa tre ore e mezza il nuovo sopralluogo del Ris di Parma nella villetta bifamiliare di Traversetolo dove sono stati trovati i corpi di due neonati.

Ris di Parma tornano a scavare nel giardino della villetta di Traversetolo

(headtopics.com)

Le autorità hanno rinvenuto i resti di un neonato morto un anno fa nel giardino della sua villetta, e ora stanno cercando altri resti, presumibilmente del primogenito. Neonati seppelliti, i Ris di ...