Varano e Montesicuro vestite per Halloween

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Doppio evento dioggi a. Per la gioia di bambini e ragazzi l’Amministrazione comunale ha organizzato due eventi in due borghi che si prestano a ospitare spettacoli e momenti di gioco e divertimento in linea con le caratteristiche delle festività e della particolare atmosfera che la accompagna. Il borgo varanese, con i suoi vicoli, piazzette e angoli misteriosi, sarà decorato a tema con zucche e ragnatele. Dalle ore 16,30 alle 20 i visitatori potranno assistere a suggestivi spettacoli quali la performance acrobatica della compagnia Aria di Circo e il teatrino di burattini a cura di Teatrino Pellidò. Non mancherà il truccabimbi. Castagne, vin brulè, crepes e zucchero filato contribuiranno a riscaldare l’atmosfera. Mistero e divertimento anche a, dove i bambini e le loro famiglie sono attesi dalle 17 alle 20.30.