Unità nazionale e Forze Armate: le celebrazioni in città

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLunedì 4 novembre si svolgerà la cerimonia per celebrare il Giorno dell’e la Giornata delle. Questa data rappresenta un momento di riflessione e di riconoscenza per il sacrificio di coloro che, con coraggio e dedizione, hanno servito il Paese, garantendo la nostra sicurezza e difendendo i valori di libertà, democrazia e. La manifestazione avrà luogo alle ore 10.00 in Via Matteotti, con lo schieramento della compagnia di formazione a cura del 232° Reggimento Trasmissioni, alla presenza del Prefetto di Avellino Rossana Riflesso, delle Autorità Civili e Militari e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Dopo gli onori e la rassegna del Reparto schierato, seguirà la cerimonia dell’Alzabandiera, con la deposizione della corona al Monumento dedicato ai Caduti di tutte le guerre e la lettura dei messaggi.