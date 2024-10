Una 'messa-concerto' nella Cappella Palatina della Reggia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 4° appuntamento del ciclo " dove la musica incontra il suo tempo" associa la spiritualità con le musiche liturgiche e di ispirazione religiosa più appropriate al luogo ed è previsto per domenica 3 novembre alle ore 12 alla Cappella Palatina della Reggia di Caserta. Una messa-concerto dal Casertanews.it - Una 'messa-concerto' nella Cappella Palatina della Reggia Leggi tutto 📰 Casertanews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 4° appuntamento del ciclo " dove la musica incontra il suo tempo" associa la spiritualità con le musiche liturgiche e di ispirazione religiosa più appropriate al luogo ed è previsto per domenica 3 novembre alle ore 12 alladi Caserta. Unadal

Messa con musiche dei grandi compositori napoletani alla Cappella Palatina domenica 3 novembre

Domenica 3 novembre alle ore 12:00 presso la Cappella Palatina della Reggia di Caserta si terrà la messa concerto dal titolo “Cantar virtuoso a Dio per re Ferdinando IV” come quarto appuntamento del c ...

Concerto per il 175° anniversario dalla morte di Chopin alla Cappella Palatina

L’Associazione Culturale Armonia presenta alla Reggia di Caserta il 17 ottobre, alle ore 17:30, il concerto per pianoforte “Classica Giovani. Sulle Note di Chopin” in memoria del famoso pianista e ...

Mosaici della Cappella Palatina

Ricostruzione dei mosaici della Cappella Palatina di Palermo per localizzazione, tema, ciclo sulla base delle descrizioni dell'architetto Alexander Pomerantsev Nikanorovich integrate dai dettagli di ...

Cappella Palatina

Dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 17.00; domenica e festivi dalle 08.30 alle 09.40 e dalle 11.15 alle 13.00 La Cappella Palatina è uno dei gioielli più pregiati dell'arte palermitana, e non solo.